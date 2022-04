Aleksander Santos apresentou Rodolfo Landim ao presidente Jair Bolsonaro - Reprodução

Aleksander Santos apresentou Rodolfo Landim ao presidente Jair BolsonaroReprodução

Publicado 01/04/2022 17:34

Rio - Indicado nesta semana como novo presidente do conselho da Petrobras, Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, quer levar mais membros da diretoria do clube para a estatal. De acordo com a revista "Veja", o nome mais cotado é o de Aleksander Silvino dos Santos, diretor de relações governamentais do Rubro-Negro. Ele foi o responsável por apresentar Landim ao presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a revista, pessoas próximas a Landim se preocupam com a indicação do nome de Aleksander, já que seu nome esteve envolvido em escândalos recentes. No fim do ano passado, ele foi investigado na Lava Jato por receber e intermediar pagamento de propina através de contratos fictícios entre uma empresa dele e a Galvão Engenharia, de acordo com investigação da Polícia Federal (PF) sobre crimes contra a Petrobras. O dirigente alegou ser inocente e afirmou ter prestado serviços à empreiteira.

Outro episódio polêmico aconteceu em 2020, Aleksander estava presente no grupo de WhatsApp "Guardiões do Crivella", criado para tumultuar o trabalho da imprensa na fiscalização de denúncias de saúde na gestão do então prefeito do Rio. Na época, ele confirmou que estava no grupo, mas alegou ter sido adicionado sem seu consentimento e garantiu não ter feito nenhuma postagem.

Antes de assumir seu novo cargo, Rodolfo Landim, que foi indicado pelo governo, precisa ter seu nome aprovado pelos acionistas da Petrobras, o que não deve ser problema. Ele já declarou que dividirá sua nova função com a presidência do Flamengo.