Carreata da torcida do Flamengo em Carnaúba dos Dantas, cidade onde nasceu e cresceu o lateral-esquerdo Ayrton LucasReprodução

Publicado 02/04/2022 11:52

Rio - O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, novo reforço do Flamengo, virou motivo de festa em Carnaúba dos Dantas, no Rio Grande do Norte, onde o jogador nasceu e cresceu. Uma grande carreata foi organizada pela própria familia do atleta, e fez com que diversos Rubro-Negros pudessem enviar boas energias ao novo camisa 26 do Clube da Gávea.

E segue os vídeos da festa em Carnaúbas dos Dantas/RN pic.twitter.com/w1DpIX418t — Euclides (@Euclides_crf) April 2, 2022 Mãe de Ayrton Lucas na carreata para comemorar a chegada do atleta ao Rubro-Negro Reprodução

Ayrton Lucas já foi anunciado pelo Rubro-Negro, e assinou contrato de empréstimo até o final deste ano. Caso o Clube da Gávea queira a contratação em definitivo do atleta, deverá pagar 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 46.3 milhões, na cotação atual), ao Spartak Moscou, da Rússia.

Vale lembrar que, embora já esteja com contrato assinado, e com nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atleta ainda não está a disposição do técnico Paulo Sousa. Isto porque, Ayrton Lucas está em processo de recuperação de uma lesão sofrida no metatarso. Com isto, a expectativa do departamento médico é de que o atleta possa fazer sua estreia no final de abril.