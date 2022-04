Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, espera sequência de temporada mais vitoriosa - Gilvan de Souza/Flamengo

Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, espera sequência de temporada mais vitoriosaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/04/2022 10:15 | Atualizado 03/04/2022 10:18

Sem conseguir o inédito tetra no Campeonato Carioca, nenhum jogador do Flamengo deu entrevista após a perda do título para o Fluminense, no sábado. Somente Paulo Sousa se explicou aos torcedores, enquanto o vice de futebol, Marcos Braz, descartou mudanças imediatas na comissão e mostrou apoio ao treinador.



"O Paulo tem nosso apoio, assim como os profissionais que estão aqui (no departamento de futebol). São apenas três meses que a temporada começou e temos que seguir em frente. Não tem muito o que falar, dar desculpa. É sentar a cabeça e fazer com que a temporada termine melhor do que começou", afirmou Braz.



Diante da última semana conturbada, com um princípio de crise e revelações de que o relacionamento não é dos melhores entre o elenco e Paulo Sousa, que vem fazendo mudanças e tentando tirar o acomodamento de alguns jogadores, Marcos Braz desconversou sobre críticas à falta de comando no Flamengo.



"Essa retórica vem quando os resultados não acontecem. Os profissionais foram bem integrados com ele. Então, isso de falta de comando só vem junto à falta de resultado. Temos que aprender a conviver", completou.

Sem tempo para lamentar a perda do título carioca, o Flamengo viaja já neste domingo para o Peru para a estreia da Libertadores, na terça-feira, contra o Sporting Cristal, às 21h15.