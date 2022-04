Goleiro Santos assinou com o Flamengo até dezembro de 2025 - Divulgação/Flamengo

Publicado 03/04/2022 13:45

Um dia após a perda do título do Campeonato Carioca, o Flamengo anunciou a contratação do goleiro Santos. O jogador assinou até dezembro de 2025 e é a esperança do Rubro-Negro para resolver o problema no gol.

No sábado, Santos desembarcou no Rio e se disse preparado para o desafio no Flamengo. "Com certeza sabemos da força e do poder que a Nação tem. Então a gente faz parte disso tudo, agora vamos aproveitar", disse o goleiro.



Santos já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e tem condições de estrear, se for o desejo do técnico Paulo Sousa. O goleiro de 32 anos também está inscrito na Libertadores.

Pela contratação, o Flamengo teve que desembolsar 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 15,5 milhões na cotação atual) ao Athletico-PR.