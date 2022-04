Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo embarca nesta noite para o Peru, local da estreia na Libertadores, na terça-feira, contra o Sporting Cristal. E além do clima pesado após o vice no Carioca, Paulo Sousa ainda terá que lidar com baixas importantes no elenco.

Arrascaeta retornou da seleção uruguaia com dores no tornozelo esquerdo, que se intensificaram após o jogo. Iniciou tratamento. Isla retornou da seleção chilena com dores no quadríceps. Exame constatou uma lesão. Os dois atletas já iniciaram tratamento.

Por outro lado, o português terá o goleiro Santos, contratado na sexta-feira e que ainda nem treinou com a equipe. O Flamengo precisa de uma vitória para acalmar os ânimos nos bastidores.