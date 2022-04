Diego Ribas - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/04/2022 16:23

O clima ruim no Flamengo vai além dos muros do Ninho do Urubu e chegou às redes sociais, com direito a esposa de Diego Ribas, Bruna Letícia, chamando uma rubro-negra de 'geração google'. No comentário, a flamenguista afirmou que a equipe não é mais a ser batida no futebol brasileiro. Veja abaixo: