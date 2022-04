Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - Uma das principais revelações do Flamengo nos últimos anos está perto de deixar o clube carioca. O Bragantino encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Ramon, de 21 anos. O jovem deverá ser emprestado ao clube paulista até o fim da temporada. As informações são do portal "UOL".

A negociação não será nos mesmos moldes da do zagueiro Natan, negociado com o Bragantino no ano passado. Ramon será emprestado sem opção de compra e o Flamengo poderá solicitar o seu retorno antecipado se quiser. O defensor foi emprestado em 2021 ao clube paulista, que depois exerceu sua opção de compra junto ao Rubro-Negro.

Ramon estava na mira do Atlético-GO, mas o Bragantino levou a melhor no negócio. Considerado muito promissor, o jovem não entrou em campo desde a chegada de Paulo Sousa. Além disso, o Flamengo acertou a contratação de mais um jogador para a posição: Ayrton Lucas. Ao todo, o lateral tem 38 partidas com a camisa do Flamengo e contrato válido até 30 de setembro de 2025.