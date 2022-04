Gabigol - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/04/2022 15:14

Rio - A agenda do Flamengo na fase de grupos está definida: enfrentará o Sporting Cristal (PER), a Universidad Católica (CHL) e o Talleres (ARG) entre os dias 5 de abril e 24 de maio. A Conmebol também já detalhou as transmissões das seis rodadas. Quatro dos seis jogos do Flamengo serão transmitidos na TV aberta, pela SBT, para o público brasileiro, incluindo a estreia desta terça-feira. Veja!



5/4, às 21h30 (de Brasília) - Sporting Cristal x Flamengo, em Lima (PERU)

Transmissão: SBT e ESPN



12/4, às 21h30 - Flamengo x Talleres, no Maracanã, no Rio de Janeiro

Transmissão: SBT e Conmebol TV



28/4, às 19h (de Brasília) - Universidad Católica x Flamengo, no San Carlos de Apoquindo, em Santiago

Transmissão: Facebook



4/5, às 19h (de Brasília) - Talleres x Flamengo, no Mario Alberto Kempes, em Córdoba

Transmissão: ESPN



17/5, às 21h30 - Flamengo x Universidad Católica, no Maracanã, no Rio de Janeiro

Transmissão: SBT e Conmebol TV



24/5, às 21h30 - Flamengo x Sporting Cristal, no Maracanã, no Rio de Janeiro

Transmissão: SBT e ESPN



O Flamengo já está em Lima para a estreia da Libertadores, contra o Sporting Cristal. O Rubro-Negro não terá Arrascaeta à disposição.