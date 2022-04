Flamengo se prepara para estreia na Libertadores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/04/2022 12:40

Rio - Após perder o título do Campeonato Carioca para o Fluminense no último sábado (2), o Flamengo precisa virar a chave e focar em seu primeiro jogo pela Libertadores, competição que pode ser tratada como maior prioridade. E com retrospecto de sete anos sem perder em estreia do torneio, os torcedores tem bons motivos para acreditar em uma vitória sobre o Sporting Cristal na próxima terça-feira, às 21h30, no estádio Nacional de Lima, no Peru.

A última derrota do Flamengo em estreia de Libertadores foi em 2014, contra o Léon, do México, que venceu por 2 a 1. Depois disso, desde 2017 o clube não perdeu nos primeiros confrontos e teve quatro vitórias e um empate. Confira o retrospecto:

2017: Flamengo 4 x 0 San Lorenzo

2018: Flamengo 2 x 2 River Plate

2019: San José 0 x 1 Flamengo

2020: Junior Barranquilla 2 x 1 Flamengo

2021: Vélez Sarsfield 2 x 3 Flamengo

Já neste jogo inicial, o time de Paulo Sousa poderá ter preocupações em campo porque Arrascaeta, peça fundamental do elenco, voltou a sentir dores no tornozelo esquerdo após o último jogo contra o Fluminense e está de fora do duelo. Além do meia, o lateral-direito Isla é outro desfalque com lesão muscular.