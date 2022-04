SBT é dona dos direitos da Libertadores - Reprodução

SBT é dona dos direitos da LibertadoresReprodução

Publicado 04/04/2022 16:47

Silva Júnior Divulgação Rio - O SBT terá uma novidade na estreia do Flamengo na Libertadores, contra o Sporting Cristal-PER, no Peru, na próxima terça-feira. A emissora fechou um acordo com o narrador Silva Júnior, ex-Fox Sports, para transmitir o duelo. Ele foi contratado como freelancer.

O acordo pontual com Silva se deu pelo fato de o SBT possuir uma equipe pequena de esportes. O canal de Sílvio Santos possui apenas dois narradores contratos, mas nenhum estava disponível para fazer o jogo do Flamengo. Luiz Alano estará na transmissão de Manchester City e Atlético de Madrid, às 16h45, enquanto Téo José narrará Always Ready-BOL x Corinthians.

Apesar de experiente, será a primeira vez que Silva narrará uma partida na TV aberta. Além da Fox Sports, ele coleciona uma longa passagem pela Rádio Globo e atualmente trabalha na rádio BandNews FM.