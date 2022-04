Filipe Luís - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/04/2022 13:27

Rio - Após derrota diante do Fluminense na final do Carioca, as críticas ao elenco do Flamengo aumentaram. Os torcedores e a imprensa tem analisado o clube e alguns jogadores tem sido colocados em xeque. Um desses atletas é o lateral-esquerdo Filipe Luís, que já foi apontado como um dos líderes do time rubro-negro de 2019. Contudo, essa liderança acabou na opinião do jornalista Milton Neves, da TV Bandeirantes, que detonou o jogador em uma rede social.

O lateral tem atuado na posição de zagueiro no time comandado por Paulo Sousa e pode estar sendo visto como problema e sem destaque, como teve em 2019, ano de triunfos importantes como Libertadores e Brasileirão. E, pela performance atual, Milton Neves apontou o jogador como "fraco". Ainda completou que ele teria "muita fama e pouco talento". Confira:

Além de criticar Filipe Luis no externo, o jornalista também afirma que internamente o lateral e zagueiro não deve mais receber espaço. Com a recuperação de Pablo, zagueiro contratado no início do ano, o jogador deve perder a vez e ficar para trás na hierarquia. Ainda, deve ser reserva de Ayrton Lucas, novo reforço da lateral do Flamengo, que chegou do Spartak Moscou, da Rússia.