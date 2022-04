Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, espera sequência de temporada mais vitoriosa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/04/2022 17:00

Rio - Campeão brasileiro pelo Flamengo em 2020, o lateral-direito Mauricio Isla não vem tendo muitas oportunidades com Paulo Sousa. O chileno, inclusive, pode estar se despedindo do clube carioca. De acordo com informações do jornalista turco Ekrem Konur, especializado em transferências, o Boca Juniors sondou o lateral.

Isla tem contrato até o fim do ano, mas o Flamengo não deverá dificultar a sua saída. Atualmente, o chileno está atrás de Rodinei e de Matheuzinho como opções para a posição. Além disso, o lateral-direito tem um salário considerado alto para ser um reserva do elenco rubro-negro.

O chileno foi contratado em 2020 para substituir Rafinha, que deixou o Flamengo rumo ao futebol grego. Apesar de ter sido titular no título do Brasileiro daquele ano, Isla jamais foi unanimidade nos corações dos torcedores rubro-negros.