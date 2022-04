Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Marcos Braz, vice de futebol - Alexandre Vidal

Publicado 04/04/2022 16:54

Rio - A delegação do Flamengo já está em Lima, no Peru, onde o time estreia no Grupo H da Libertadores nesta terça, contra o Sporting Cristal. Em meio aos questionamentos sobre o departamento de futebol do clube, o presidente Rodolfo Landim e o VP Marcos Braz não acompanharam o time na viagem. Bruno Spindel, diretor de futebol, por sua vez, está com o elenco profissional.



O presidente Rodolfo Landim tinha uma viagem agendada para outros compromissos, segundo o portal "Goal". Por sua vez, o vice-presidente de futebol Marcos Braz ficou no Rio de Janeiro por conta de questões pessoais e para tratar de assuntos relacionados ao clube, de acordo com o site "S1 Live".



Após o vice do Carioca, o Flamengo "driblou" o protesto da torcida e embarcou para Lima na noite de domingo. Sem Arrascaeta, o time de Paulo Sousa estreia nesta terça, às 21h30 (de Brasília), contra o Sporting Cristal na Libertadores. A partida em Lima terá transmissão do SBT e da ESPN.