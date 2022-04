Marcos Braz - Divulgação

Publicado 04/04/2022 19:33

Rio - O Flamengo terá um dia diferente na próxima quinta-feira (7), no CT Ninho do Urubu. Além de jogadores, dirigentes e comissão técnica, as portas do Centro de Treinamento serão abertas para alguns líderes de torcidas organizadas do clube, que terão um bate-papo exclusivo com alguns dos jogadores do atual elenco.

Vale lembrar que, no último domingo (3), torcedores do Rubro-Negro foram até o Aeroporto do Galeão para protestar por conta dos resultados negativos da equipe. No entanto, o ônibus que estava com os atletas conseguiu driblar as manifestações, e chegar até uma entrada alternativa, fazendo com que os jogadores saíssem do veículo de frente para o avião. Vale lembrar que Marcos Braz não viajou junto com a delegação, e ficou no Rio de Janeiro para resolver assuntos pessoais.

Segundo o jornalista Cahê Mota, do "GE", os atletas não foram consultados sobre a decisão de encontrar, ou não, os líderes das organizadas.