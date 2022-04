Taça da Copa Libertadores da América - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Peru - O Flamengo está em Lima para encarar o Sporting Cristal pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Porém, a partida entre os dois clubes pode não acontecer nesta terça-feira. O presidente peruano, Pedro Castillo, decretou estado de emergência na capital do país na última segunda, por conta dos intensos protestos que têm sido realizados contra a a alta dos preços dos combustíveis no Peru. O ministro da Justiça do país declarou que a partida entre os dois clubes precisa ser adiada.

"Vai ter que ser remarcada. Não esqueçamos que em medidas excepcionais existem ações extraordinárias que devem ser adotadas. Um jogo de futebol não pode ter precedência sobre a tranquilidade do país", afirmou em declaração reproduzida pela rádio "Exitosa Noticias".

Entre as decisões tomadas pelo presidente peruano estão um toque de recolher que já teve início na madrugada e se estenderá até o último minuto de terça-feira. De acordo com a imprensa local, o decreto presidencial determina que durante a chamada "imobilização" somente poderão seguir prestando serviços profissionais das áreas de saúde, distribuição de água, saneamento, eletricidade, gás, combustível, telecomunicações e atividades correlatas, limpeza e coleta de resíduos sólidos, serviços funerários, transporte de cargas e mercadorias.

"O Conselho de Ministros aprovou a declaração de imobilidade cidadã (toque de recolher) das 2 da manhã (pelo horário local) às 11h59 da noite de terça-feira, 5 de abril, para proteger os direitos fundamentais de todas as pessoas, o que não impedirá a prestação de serviços essenciais para todos os peruanos", afirmou o presidente Pedro Castillo no pronunciamento.

A partida entre Flamengo e Sporting Cristal está marcada para esta terça-feira, às 21h30, no horário de Brasília. Os dois clubes fazem parte do Grupo H da Libertadores que ainda conta com Talleres, da Argentina, e com a Universidad Católica, do Chile.