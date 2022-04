Rede Globo - Reprodução

Rio - O lateral-esquerdo Filipe Luís tem uma carreira excelente no esporte e já foi bastante elogiado pela sua inteligência tática. Muitos projetam nele uma possibilidade de ser técnico no futuro. Porém, sua carreira fora das quatro linhas poderá começar de outra forma. De acordo com informações do portal "Notícias da TV", o atleta do Flamengo poderá ser convidado para comentar a Copa do Mundo de 2022 pela Rede Globo.

O veterano participou do sorteio do Mundial na última semana pelo SporTV. A sua desenvoltura agradou bastante os analistas da emissora. Dessa forma, o jogador do Flamengo pode seguir os passos de Pedrinho, elogiado por análises profundas e com uma postura sem adotar nenhum tipo de clubismo.

Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até o fim de 2022, a Copa do Mundo irá acontecer após o término da temporada do futebol brasileiro. Ou seja, o lateral-esquerdo poderá iniciar uma nova função e assumi-la de vez, caso encerre sua carreira no Rubro-Negro.

Como jogador profissional, Filipe Luís disputou a Copa do Mundo de 2018. Ele teve passagens importantes pelo futebol europeu, principalmente em Atlético de Madrid e Benfica. O veterano chegou ao Flamengo um ano após o Mundial da Rússia e marcou seu nome na história do clube carioca.