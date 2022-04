Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/04/2022 12:40

Rio - A atitude de Gabigol de apagar a maior parte de suas fotos com a camisa do Flamengo no Instagram preocupou alguns torcedores. No entanto, em contato com o jornalista Jorge Nicola, o empresário do camisa 9, Junior Pedroso, negou que isso tenha qualquer relação com uma saída do Rubro-Negro.

“Não tem nada a ver com a possibilidade dele estar deixando o Flamengo. O Gabigol mudou o designer do insta dele com fotos pretas e brancas”, garantiu o empresário.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025. A multa rescisória do atacante está estipulada em 33 milhões de euros (R$ 212 milhões).