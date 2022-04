Taça da Copa Libertadores da América - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 05/04/2022 18:39 | Atualizado 05/04/2022 19:03

Rio - O Flamengo não fará sua estreia na Libertadores nesta terça-feira. Em nota, o governo peruano vetou a realização da partida contra o Sporting Cristal-PER por conta do toque de recolher na cidade, decretado na noite da última segunda-feira.

Na última segunda-feira, o presidente do Peru, Pedro Castillo, decretou estado de emergência em Lima por conta dos protestos que tomam as ruas da capital. O toque de recolher se estenderá até o último minuto desta terça.

Ao longo do dia, a Conmebol buscou alternativas para que Flamengo e Sporting Cristal pudessem entrar em campo. Chegou a cogitar-se a ideia da partida acontecer com portões fechados, o que não foi aceito pelo governo peruano. O jogo desta quarta entre Alianza Lima e River Plate também está em risco.

Até o momento, não há uma nova data definida para o jogo. A Conmebol ainda não se pronunciou após o governo confirmar a suspensão.

Veja o comunicado do Instituto Peruano do Esporte:



"Com relação ao jogo pela Copa Libertadores entre Sporting Cristal e Flamengo, programado para esta terça-feira, 5 de abril, no Estádio Nacional, o Instituto Peruano do Esporte (IPD) informa o seguinte:



1 - Está cancelado o espetáculo esportivo em virtude do disposto pelo Governo mediante o DS 034-2022-PCM, no qual se determina que "estão suspensos os direitos constitucionais relativos à inviolabilidade de domicílio, liberdade de trânsito no território nacional, liberdade de reunião e liberdade e segurança pessoais, compreendidos nos incisos 9, 11, 12 e 24 do artigo 2 da Constituição Político do Peru. Desde as 2h até as 23h59 da terça-feira, 5 de abril de 2022, é determinada a imobilidade social obrigatória de todas as pessoas em suas casas, em Lima e em Callao.



2 - Assim, não será possível jogar a partida da Copa Libertadores entre Sporting Cristal e Flamengo do Brasil, marcada para esta terça-feira, 5 de abril, no Estádio Nacional.



3 - O IPD, através da Direção Nacional de Segurança Esportiva, elaborou a ata de cancelamento e informou à Federação Peruana de Futebol, que pode coordenar a remarcação com os organizadores da Copa Libertadores 2022, até que as condições de segurança estejam garantidas, a imobilidade social obrigatória seja cancelada e se restabeleçam as garantias constitucionais na cidade de Lima."