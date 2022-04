Gabigol - Divulgação

Publicado 05/04/2022 16:24

Rio - O elenco do Flamengo tem sofrido diversas críticas por seu início ruim nesta temporada. Para o comentarista Fábio Sormani, é preciso uma reformulação drástica na equipe rubro-negra, inclusive com alguns ídolos da torcida na barca.

“Uma reformulação de um time não e só tirar jogador que supostamente podem não deixar o ambiente bom. Os três principais jogadores do Flamengo são Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. O Arrascaeta é fora da curva e esse você não mexe, mas, talvez seja o caso de fazer negócio com o Gabriel ou dispensar o Bruno Henrique”, opinou Sormani.

“É necessário fazer um negócio bom com o Gabriel. Muda, precisa mudar. Não está funcionando mais, o ambiente está viciado, tudo muito igual. Está todo mundo acomodado”, completou.

Sormani também defendeu uma mudança no departamento de futebol do clube.

“Eu me sinto muito a vontade para falar do Braz pois tenho muita admiração pelo trabalho dele, mas parece que seu ciclo acabou. Tudo que ele faz não dá certo. Ele contrato técnico não dá certo, trás jogador que não dá certo. No último ano o Flamengo ganhou um título, nesse já perdeu dois. Chegou em um determinado momento que você precisa mexer em tudo”, afirmou.