Estádio Antônio Accioly, casa do Atlético-GOPaulo Marcos/Atlético-GO

Publicado 05/04/2022 18:51

Rio - Flamengo e Atlético-GO seguem suas preparações para o confronto entre si, no próximo sábado (9), no Estádio Antônio Accioly, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o presidente do clube goiano, Adson Batista, revelou, nesta terça-feira (5), que os ingressos para o duelo entre as equipes deve ser "salgado".

"O Atlético fez história no sábado e agora tem um jogo de relevância continental no Estádio Antônio Accioly. Infelizmente as vendas de ingressos estão muito abaixo do esperado para o momento do clube. A torcida precisar dar uma resposta! É hora de agir mais e reclamar menos! O que devemos fazer mais para lotar o Estádio Antônio Accioly?", disse o presidente, que completou:



"Preço de ingresso baixo, torneio internacional, título conquistado na casa do rival. O passaporte está com preço bom, onde cada jogo do clube sai por cerca de 25 reais. Nós avisamos que para o jogo do Flamengo o ingresso será bem mais caro, quem não fez o passaporte irá perder a chance de ver a estreia do Brasileirão! Hoje tem Sul-Americana e sábado Brasileirão. Jogos difíceis contra grandes equipes. A torcida precisa abraçar o clube”, finalizou Adson Batista.

Como dito anteriormente, Atlético-GO e Flamengo se enfrentarão no próximo sábado (9), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, casa do clube goiano. O confronto será válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.