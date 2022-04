Flamengo encerrou preparação para pegar o Sporting Cristal - Marcelo Cortes

Publicado 05/04/2022 21:04 | Atualizado 05/04/2022 21:37

Depois de muita incerteza, impasse e idas e vindas, o jogo do Flamengo contra o Sporting Cristal, nesta terça-feira, antes marcado para 21h30, foi remarcado para as 22h. Com tudo pronto para a bola rolar, o técnico Paulo Sousa confirmou o time que vai a campo na estreia da Libertadores.

Sem João Gomes entre os 11, pois o volante sentiu dores no pé, o técnico português optou por colocar três volantes na equipe e vai a campo da seguinte forma: Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz, Filipe Luís, Arão, Andreas, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

O goleiro Santos, relacionado pela primeira vez, não fará a estreia noite, a não ser que Hugo peça pra sair e seja substituído, o que dificilmente acontece.