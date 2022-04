Everton Ribeiro - Marcelo Cortes / Flamengo

06/04/2022

Rio - Após a vitória sobre o Sporting Cristal, em Lima, os jogadores do Flamengo já retornaram ao Rio de Janeiro. No desembarque no Galeão, um dos líderes do elenco, o meia Everton Ribeiro reagiu com surpresa ao ser questionado sobre uma reunião que o grupo e membros da diretoria farão com torcedores de organizadas do clube carioca nos próximos dias.

"Não fui informado. Vamos ver como vai acontecer, e acho que a cobrança ainda mais sendo Flamengo acho que é natural, a gente sabe que tem que está vencendo, melhorando, porque é o que nosso grupo gosta, de vencer, de estar jogando bem, infelizmente isso não está acontecendo, mas a gente tenta melhorar, procurando acertar o que a gente vem errando para engatar uma sequência boa", afirmou.

O apoiador afirmou que é importante que os torcedores e o elenco do Flamengo estejam alinhados e que ainda há muita coisa a viver na temporada de 2022.

"É importante que a gente esteja na mesma sintonia. Eles na torcida apoiando, podendo nos ajudar, e a gente dentro de campo mostrar que a gente está querendo, que estamos buscando a todo momento vencer. Acredito que podemos nos unir para um ano vencedor", disse.