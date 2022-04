Marcos Braz - Divulgação

Publicado 06/04/2022 14:31 | Atualizado 06/04/2022 14:32

Rio - André Rizek ironizou a reunião marcada pela diretoria do Flamengo entre representantes de torcidas organizadas e jogadores. Após a informação de que o encontro não acontecerá no Ninho do Urubu, o apresentador do Grupo Globo questionou o local onde ocorrerá a conversa.

Onde seria isso? Na sede da torcida, em algum bar, vão alugar um salão, fazer via zoom??? https://t.co/prO587olgk — André Rizek (@andrizek) April 6, 2022 “Onde seria isso? Na sede da torcida, em algum bar, vão alugar um salão, fazer via zoom?”, questionou Rizek em seu Twitter.

A reunião dos jogadores com as organizadas tem gerado polêmica no Flamengo. Após Everton Ribeiro dizer que não foi consultado sobre o encontro, Marcos Braz afirmou que jamais tomaria essa atitude sem o conhecimento dos jogadores.

“Você acha que eu seria idiota, burro ao extremo, com 50 de anos de futebol, de marcar uma reunião com Organizadas sem o conhecimento dos jogadores? Pode me chamar de tudo, até de gordo, mas não me chama de burro porque não sou“, disse à Jovem Pan.