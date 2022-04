Lázaro se iguala a Arrascaeta em número de assistências na temporada de 2022 - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 06/04/2022 13:12

Rio - Em partida que quase não aconteceu no Peru por protestos da população contra a alta dos combustíveis e fertilizantes e após o presidente do país, Pedro Castillo, determinar toque de recolher, o Flamengo venceu o Sporting Cristal, na última terça-feira, em jogo válido pela Libertadores e teve como protagonista a juventude de Lázaro, que se tornou líder em assistências pelo Flamengo.

O jovem de apenas 20 anos foi garçom do gol de Matheuzinho, que carimbou a vitória por 2 a 0 do Rubro-Negro aos 41 minutos do segundo tempo. Com esse feito, o jogador alcançou o total de cinco assistências na temporada de 2022 e ficou em primeiro lugar do ranking junto ao uruguaio Arrascaeta.

De acordo com números divulgados pelo "SofaScore Brazil", no Twitter, Lázaro atuou em 13 jogos pelo Flamengo, tendo sido titular em sete. Ainda marcou dois gols e precisou de 88 minutos para participar de tentos.