Marcos Braz - Foto: Ricardo Cassiano/Agência O Dia

Publicado 06/04/2022 13:56

Rio - Os dirigentes do Flamengo podem ser proibidos de participar de eleições. Segundo o "UOL", o Conselho Deliberativo do clube votará no próximo dia 18 o veto à candidatura de cartolas rubro-negros a cargos públicos.

O projeto é de autoria do conselheiro Walter Monteiro. Nele, é determinado que "ficará impedido de participar de qualquer Poder o associado que seja candidato a cargo público eletivo durante o período compreendido entre a homologação de sua candidatura e a proclamação do resultado eleitoral".

A mobilização se deu após Marcos Braz ter sido eleito vereador do Rio. Na época, o novo cargo público do vice de futebol incomodou alguns associados e agitou os corredores da Gávea. O dirigente, inclusive, cogita se lançar como candidato a deputado federal neste ano.