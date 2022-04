Marcos Braz - Gilvan de Souza/Flamengo

Marcos BrazGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/04/2022 14:58

Rio - O comentarista Denílson, do "Jogo Aberto", da Band, criticou a ideia do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, de ter marcado um encontro entre os jogadores e líderes de torcidas organizadas do Rubro-negro, nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu.

Além disso, o ex-jogador aproveitou para comentar sobre a declaração de Everton Ribeiro, que afirmou que não era "natural" para a diretoria fazer este tipo de movimento para acalmar o nervosismo nos bastidores.

"Sobre a declaração do Éverton sobre a reunião com os torcedores. Tá claro que o Éverton não concorda com isso, ele fala 'natural não é' esse encontro com o torcedor e diz que não sabia. Para mim, isso é gravíssimo. Mas o Marcos Braz deu uma entrevista falando 'estou há muito tempo no futebol e não vou comunicar os jogadores?'. Então, alguém faltou nessa aula aí", disparou Denílson.



O encontro antecede a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-GO, neste sábado, às 19h, no Estádio Antônio Accioly.