David Luiz no duelo contra o Sporting Cristal, do Peru - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 06/04/2022 16:32

Rio - Antes da estreia na Libertadores, o Flamengo passava por uma crise em virtude do vice-campeonato no Cariocão. Sob pressão e desconfiança, a equipe foi a campo e conseguiu derrotar o Sporting Cristal na estreia por 2 a 0, no Peru. Ao ser perguntado sobre o encontro das torcidas organizadas com o time na volta ao Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu, David Luiz disse que o elenco sempre está aberto a conversas em prol do clube.



"Assim como o mister (Paulo Sousa) falou, acho que todas as pessoas que amam o Flamengo tem que estar no mesmo intuito, no mesmo entrosamento. São sempre bem-vindas todas as conversas em prol do Flamengo. O Flamengo é maior que todo mundo. Nós estamos sempre dispostos a ter conversas, encontros. Porque quem é maior que todos é o Flamengo", salientou.

Apesar da atuação irregular, David Luiz ressaltou que a estreia na Libertadores foi uma grande oportunidade da equipe dar a volta por cima para a sequência da temporada. Ele também citou que estará sempre disposto a se doar em campo por um bem maior que é o Flamengo.

"Grandes clubes no mundo querem sempre ganhar. E é muito doloroso perder, quando você vê que tem a capacidade de conquistar algo e não consegue. Hoje foi uma daquelas belas oportunidades que o futebol dá. Um jogo de Libertadores, estreia, fora de casa, longe, com situações difíceis, vai ter ou não o jogo. Acho que foi a melhor oportunidade da gente tirar um pouco a decepção que foi o não título do Carioca", disse o defensor, e emendou:

"Quanto a mim, sempre vou fazer o meu trabalho todos os dias. Lutar em campo e tentar ajudar os meninos e a todo mundo de uma forma positiva. Porque esse é o meu objetivo, é meu trabalho dentro do clube. É o que eu gosto de fazer, gosto de ser um doador e é isso que me traz felicidade também. Estarei sempre disposto, ligado, focado, a ajudar o Flamengo que é o meu grande objetivo", finalizou.

O próximo compromisso do Flamengo será no sábado, na estreia pelo Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-GO, às 19h, no Antônio Accioly. Na Libertadores, a segunda rodada acontece na terça, às 21h30, no Maracanã, contra o Talleres, da Argentina.