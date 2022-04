Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/04/2022 17:00

Rio - A situação envolvendo o técnico do Flamengo, Paulo Sousa não melhorou com a vitória na estreia da Libertadores. De acordo com informações do jornalista Juca Kfouri, o vice de futebol, Marcos Braz, está com pouca paciência com o técnico e com as escolhas que o português tem feito dentro de campo.

Segundo o jornalista, o dirigente rubro-negro está incomodado com a série de testes que o português vem realizando no time. Marcos Braz publicamente vem se pronunciando de forma favorável ao trabalho de Paulo Sousa.

"Está difícil. Ninguém está gostando dessa indefinição na escalação, as experiências já deveriam ter acabado. Mas não falo nada diretamente, pra não dizerem que estou interferindo", teria dito Marcos Braz a um interlocutor que Juca teve contato e revelou a declaração.

Em Lima, o Flamengo derrotou o Sporting Cristal por 2 a 0 e estreou com o pé direito na Libertadores. Porém, o desempenho da equipe carioca foi novamente alvo de críticas dos torcedores.