Arrascaeta, meia do FlamengoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 07/04/2022 12:58

Rio - Com dores no tornozelo esquerdo, Arrascaeta não atuou na estreia e vitória por 2 a 0 do Flamengo na Libertadores, na última terça-feira, contra o Sporting Cristal, do Peru. O meia, por isso, ainda é dúvida para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, neste sábado (9), às 16h, contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly.

Enquanto o elenco recebeu folga na quarta-feira (6), após o duelo da Libertadores, o camisa 14 foi ao Centro de Treinamento do Ninho do Urubu e fez trabalho com os preparadores físicos. Nesta quinta e na sexta (8), o jogador será inserido nos treinamentos com o plantel e, de acordo com progresso, será analisada a possibilidade de ser relacionado ou não para jogar a estreia do Brasileirão.

O uruguaio não está descartado por completo do confronto. Contudo, só viajará para o duelo se não sentir mais o incômodo. Paulo Sousa resolveu poupar o meia no jogo contra o Sporting Cristal e o intuito é deixá-lo 100% para não perdê-lo por mais jogos.