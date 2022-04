Jorge Jesus - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/04/2022 14:33 | Atualizado 07/04/2022 14:34

Rio - Desde que deixou o Flamengo no meio de 2020, o técnico Jorge Jesus sempre teve o seu nome ligado ao clube carioca, quando estava empregado no Benfica e depois desempregado. De acordo com informações do portal "Diário do Fla", o técnico virá ao Brasil neste mês e terá um encontro com dirigentes rubro-negros.

O técnico estará no país para curtir o Carnaval. O encontro, não necessariamente terá caráter de negociação, visto que o técnico é amigo pessoal de Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, com quem sempre costumou tomar um café e conversar sobre a vida.

Apesar das críticas que vem recebendo dos torcedores do Flamengo, Paulo Sousa não deverá deixar o clube carioca. Há dois fatores importantes que solidificam essa decisão do Flamengo. A primeira tem a ver com a convicção no trabalho do técnico. Paulo Sousa busca reformular metodologias no Ninho do Urubu, seja com novas rotinas, hábitos, como refeições em conjunto obrigatórias, ou rodagem constante do plantel, a fim de deixar todos os jogadores bem condicionados física e taticamente quanto às suas ideias. Isso é visto com bons olhos.

Outro motivo tem a ver com a parte financeira. O contrato do técnico com o Flamengo é de dois anos e existe um multa altíssima envolvendo as duas partes. Paulo Sousa abriu mão de comandar a seleção da Polônia na Copa do Mundo de 2022, então, uma saída do clube carioca antes da disputa do Mundial não seria fácil de ser conciliada com um acordo.