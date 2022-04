Ruta Meilutyte protesta contra a Rússia - Reprodução

Publicado 07/04/2022 13:20

A nadadora Ruta Meilutyte, ex-atleta do Flamengo e que foi campeã olímpica nos Jogos de Londres, nadou num lago tingido de vermelho em frente à Embaixada da Rússia em Vilnius, capital da Lituânia, em forma de protesto contra a invasão russa à Ucrânia.



No twitter, ela explicou o que pretende. "A performance é um apelo à ação em apoio ao povo ucraniano, que enfrenta um genocídio cometido pela Rússia. É importante não ficarmos parados com as imagens horríveis de assassinatos em massa de ucranianos e a sua dor. Os horrores aparentemente intermináveis impostos pela Rússia em terras ucranianas não devem se tornar norma. É crucial que continuemos a agir, divulgando as informações verdadeiras, fazendo voluntariado, protestando, doando e pressionando os governos", escreveu.

Campeã mundial em 2013, tricampeã no Mundial de piscina curta, bicampeã europeia, pentacampeã europeia e bicampeã dos Jogos Olímpicos da Juventude em Nanquim 2014, Ruta Meilutyte deixou o mundo das piscinas incrédulo ao anunciar, em 2019, aos 22 anos, sua aposentadoria. O motivo foi a luta contra a depressão.

Ela é conhecida como a primeira nadadora "campeã de tudo" na história e integrou a equipe do Flamengo para a disputa do Troféu Brasil em 2019. Na ocasião, ela também deu aulas em uma clínica para jovens nadadores na piscina do clube.