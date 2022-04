Zagueiro do Flamengo, Pablo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/04/2022 16:03

Rio - O zagueiro Pablo foi anunciado como reforço do Flamengo e apenas três dias depois sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. A previsão de recuperação e volta ao elenco estimada por especialistas é de um mês e meio a dois meses. Contudo, segundo divulgado inicialmente pelo "GE", o atleta poderá ficar disponível ao treinador Paulo Sousa em, aproximadamente, um mês após a contusão.

A força física e o empenho do jogador de 30 anos pode ser um dos motivos do avanço na recuperação consideravelmente mais rápida. Classificado como um "cavalo" e atleta muito profissional por quem acompanha de perto, está evoluindo muito bem e tem previsão para ser relacionado entre os jogos contra o Palmeiras (20/04) e Athletico-PR (23/04).

Atualmente, o zagueiro já está trabalhando com bola em campo, mas sob orientação dos fisioterapeutas do Flamengo. Os exercícios, porém, têm aumentado bastante a intensidade e, por isso, ele passará a fazer atividades com preparos físicos na próxima semana.

No entanto, ainda sem Pablo, o Flamengo entra em campo contra o Atlético-GO, neste sábado (9), às 19h, em partida válida pela primeira rodada do Brasileirão, no Estádio Antônio Accionly, em Goiânia.