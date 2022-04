Paulo Sousa, técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 07/04/2022 18:37

Rio - Neto sai em defesa do técnico Paulo Sousa, que vem sendo alvo de críticas no comando do Flamengo. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta quinta-feira, o apresentador criticou os jogadores do Rubro-Negro por não demonstrarem apoio ao português.

“O Paulo Sousa vibrou sozinho. Flamengo está em uma fase difícil… O jogador faz o gol e ele sai vibrando. Nenhum desgraçado levanta do banco e vai (comemorar) com ele. O que vocês acham que é isso? Não saiu nenhum. Ele deu um pique que parecia o Bolt. Correu sozinho e os caras (parados)“, disse Neto.