Torcedores do Flamengo comparecem ao Ninho em protestoReprodução

Publicado 08/04/2022 12:04 | Atualizado 08/04/2022 17:21

Rio - O clima no Ninho do Urubu foi bastante tenso na manhã desta sexta-feira. De acordo com informações da repórter Isabelle Costa, do portal 'S1 Livre', que participou da cobertura no local, uma pessoa foi detida e encaminhada para 42ª DP, no Recreio, Zona Oeste do Rio, por ter tentado pegar a arma de um policial militar no CT do Flamengo.

Nesta sexta-feira, Membros de torcidas organizadas do clube carioca foram para a porta do CT do Rubro-Negro e abordaram jogadores e membros da comissão técnica que chegavam para o treinamento desta sexta-feira. Um dos principais alvos dos torcedores foi Marcos Braz, vice de futebol do clube. O dirigente desmarcou a reunião que haveria entre jogadores, membros da comissão técnica e a cúpula do futebol com torcedores. Os gritos contra o dirigente foram: "Ô Marcos Braz, vai se f…, o Flamengo não precisa de você", disse.

Na porta do CT no Ninho do Urubu, os torcedores interrompiam a passagem de alguns jogadores. O carro do volante Thiago Maia recebeu bastante tapas dos rubro-negros que protestaram com o meia. Alguns dos membros das organizadas chegaram a tentar subir no carro do atleta.



David Luiz foi abordado e conversou com os rubro-negros. Além dele, o recém-contratado Ayrton Lucas também interagiu. Principal ídolo dos torcedores, Gabigol também foi bastante cobrado, mas também parou para conversar com os rubro-negros.



Membros da comissão técnica também receberam cobranças dos torcedores do Flamengo. Marcio Tannure, chefe do Departamento Médico, além de Manuel Cordeiro, auxiliar técnico de Paulo Sousa, foram parados pelos rubro-negros na chegada no Ninho do Urubu.

Um dos poupados pelos rubro-negros foi o apoiador Arrascaeta. Principal destaque do Flamengo na temporada, o uruguaio passou completamente ileso, foi aplaudido pelos torcedores e ainda exaltado por aqueles que realizavam o protesto.