Rodinei - Alexandre Vidal/Flamengo

RodineiAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/04/2022 17:03

Rio - A ida de Rodinei à uma balada na noite da última quinta-feira não caiu nada bem no Flamengo. Em entrevista na tarde desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, o vice de futebol do clube, Marcos Braz, criticou a postura do lateral e não garantiu sua renovação de contrato.

"Não vamos falar aqui sobre essa questão de se renova ou não renova. O que posso falar é que poderia ter é sensibilidade e percepção de momento, e Rodinei não teve sensibilidade e nem percepção de momento. Ele devia estar em casa assistindo Pantanal", disse Braz.

A presença de Rodinei na noite carioca irritou torcedores rubro-negros. O lateral, que tinha treino às 9h desta sexta-feira, fez gestos obscenos ao perceber que estava sendo filmado.