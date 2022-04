Bruno Spindel e Marcos Braz - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/04/2022 15:58 | Atualizado 08/04/2022 16:59

Rio - A apresentação do goleiro Santos e do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, novos reforços do Flamengo, foram a atração nesta sexta-feira. No entanto, em entrevista coletiva, os dirigentes, Marcos Braz e Bruno Spindel, foram questionados sobre a má fase do Rubro-negro, sob o comando do técnico Paulo Sousa.

Por outro lado, Marcos Braz ressaltou o respaldo para o treinador português e aproveitou para destacar a relação e confiança da diretoria do Flamengo com o trabalho de Paulo Sousa.

"Vou falar da minha relação com o Paulo, que é a melhor possível. Conversamos sistematicamente, desde Portugal. É um relacionamento direto. Ficamos mais sem essa relação quando fiz a minha viagem e peguei Covid. A confiança no técnico e na comissão é bem clara", afirmou Marcos Braz.

"Quando a bola não entra e temos outras dificuldades, há questionamento por todos os lados. Nem confirmo e nem desminto jornalista, senão não faço outra coisa. O que posso dizer é que minha relação é a melhor possível. Se chegou desta maneira, foi totalmente fora de contexto", completou.