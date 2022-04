Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/04/2022 19:00

Rio - O Flamengo e o Internacional podem selar uma troca envolvendo dois jogadores dos mais antigos em seus elencos. De acordo com informações do portal "MRN", o Colorado deseja a contratação de Willian Arão e estaria disposto a oferecer Edenílson para contar com o jogador do clube carioca.

Willian Arão, de 30 anos, é o jogador mais antigo do grupo do Flamengo. O volante chegou ao clube carioca em 2016 após se destacar pelo Botafogo. Peça fundamental na equipe vitoriosa de Jorge Jesus, o jogador vive um momento complicado sob o comando de Paulo Sousa.

Já Edenilson, de 32 anos, chegou ao Internacional em 2017. O volante sempre foi considerado um dos principais jogadores do Colorado, sob o comando de Odair Hellmann, Eduardo Coudet, Abel Braga, entre outros. Porém, na atual temporada, o jogador não vem vivendo um bom momento e seu ciclo no clube pode ter chegado ao fim.

Recentemente, o volante rubro-negro foi procurado pelo Al Taawon, da Arábia Saudita. O clube fez uma proposta de 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões, pela cotação da época) ao Flamengo, que recusou. O desejado pelo Flamengo era algo próximo de 8 milhões de euros (R$ 50,5 milhões na época)

E de acordo com o portal MRN, o Internacional está preparando uma oferta ao Flamengo para contratar o jogador. Não é de hoje que o nome do volante agrada aos dirigentes do clube gaúcho. E, dessa vez, o Colorado está disposto a oferecer um jogador titular ao Rubro-Negro.