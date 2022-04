Treino no CT - 25-02-2022-49. Técnico: Paulo Sousa. Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo. - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/04/2022 18:30

Rio - O momento de Paulo Sousa no Flamengo é de muita pressão e o técnico vem recebendo críticas da imprensa e dos torcedores. Existe também a informação dada por alguns veículos de que o elenco rubro-negro não estaria satisfeito com o técnico. De acordo com informações do portal "Goal", o atacante Pedro teria ficado chateado por uma promessa feita pelo comandante que não teria sido cumprida.

De acordo com o site, o português havia prometido mais oportunidades ao centroavante na equipe titular. Com isso, Pedro teria se empolgado e ficado otimista com a temporada. Porém, a permanência no banco de reservas teria feito o atacante ficar chateado com o técnico.

Pedro, de 24 anos, chegou ao Flamengo em 2020 e apesar de ser considerado um jogador importante, sempre foi reserva de Gabigol. Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 13 partidas e fez três gols pelo clube carioca.

Recentemente, o Palmeiras demonstrou interesse na contratação do jogador, porém, o Flamengo deixou claro que não tem interesse em negociar a atleta. Revelado pelo Fluminense, Pedro chegou ao Rubro-Negro após passagem pela Fiorentina.