Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

ArrascaetaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/04/2022 18:16

Horas após protestos em frente ao Ninho do Urubu, onde o time de Paulo Sousa finalizou a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-GO, neste sábado, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o confronto fora de casa, na tarde desta sexta-feira. A volta de Arrascaeta é o destaque.



O uruguaio havia relatado dores no tornozelo esquerdo e, por isso, foi baixa na estreia do Fla na Libertadores. Já Vitinho, Isla e Fabrício Bruno permanecem como baixas, ainda em recuperação de suas respectivas lesões.

O trio ainda sem condições se junta a Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas como desfalques do Flamengo. Por falar no ala, ele foi apresentado nesta tarde, na sala de imprensa do CT, ao lado goleiro Santos, este sim à disposição de Paulo Sousa para amanhã.



O jogo entre Flamengo e Atlético-GO será realizado às 19h deste sábado, no Estádio Antônio Accioly, pela primeira rodada do Brasileirão.



CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS:



Andreas Pereira

Bruno Henrique

David Luiz

De Arrascaeta

Diego

Diego Alves

Everton Riberio

Filipe Luís

Gabi

Gustavo Henrique

Hugo

João Gomes

Lázaro

Léo Pereira

Marinho

Matheus França

Matheuzinho

Pedro

Renê

Rodinei

Santos

Thiago Maia

Willian Arão