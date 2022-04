Paulo Sousa - Marcelo Cortes/Flamengo

Paulo SousaMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 08/04/2022 21:31

Depois do protesto na porta do CT Ninho do Urubu, nesta sexta-feira, o Flamengo foi recebido com apoio em Goiânia, após desembarcar no aeroporto Santa Genoveva, para iniciar a concentração para o duelo com o Atlético-GO, sábado, às 19h, pela primeira rodada do Brasileirão.

Cerca de 45 pessoas acompanharam a chegada do Flamengo ao hotel. Muitas famílias foram ver os jogadores. Foi possível perceber o lateral-esquerdo Filipe Luís e Marcos Braz, vice de futebol, irem ao encontro de torcedores para dar autógrafos. Filipe, inclusive, foi o único atleta a atender os rubro-negros.