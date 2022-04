Rio,08/04/2022-VARGEM GRANDE, Ninho do Urubu, reforco da Policia Militar e protesto de tocedores na porta do centro de treinamento do Flamengo. Na foto. onibus do clube saindo do centro de treinamento para o Aeroporto Santos Dumont.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 09/04/2022 12:59

Rio - O clima segue fervendo nos bastidores do Flamengo. Durante live no canal "Pilhado", o jornalista Julio Miguel Neto informou que alguns jogadores do elenco ficaram insatisfeitos com a falta de segurança no Ninho do Urubu durante o protesto da última sexta-feira.

O motivo da chateação dos atletas é que a diretoria tinha ciência de que a manifestação aconteceria pela manhã e, mesmo assim, só havia uma viatura no local no horário marcado para a chegada ao CT. O reforço policial só foi solicitado após o clima esquentar.

Um dos mais incomodados com a situação foi o atacante Gabigol. Além de ter seu carro chutado ao chegar para o treino, ele se viu cercado por alguns torcedores já na parte de dentro do CT.

Além de Gabigol, outros jogadores também foram intimidados e tiveram seus veículos chutados. Os únicos poupados foram Arrascaeta e João Gomes.