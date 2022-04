Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 09/04/2022 15:20

Cassiano Divulgação

Rio - O atacante Cassiano, que defendia o sub-20 do Flamengo, acertou neste sábado sua rescisão com o clube. De acordo com o canal "Flazoeiro", o jovem de 18 anos deixou o Rubro-Negro para defender o Mirassol.