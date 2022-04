Atlético-GO x Flamengo - Estádio Antonio Accioly - 09-04-2022-8 Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/04/2022 13:20

Rio - O empate do Flamengo com o Atlético-GO por 1 a 1, no último sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, repercutiu bastante depois do duelo. Na ocasião, o clube goiano ironizou o desempenho do VAR após ter anulado o gol de Wellington Rato por impedimento e, no segundo tempo, ter validado o do Rubro-negro, apesar de alegarem que houve uma falta cometida por Léo Pereira antes da cabeçada de Bruno Henrique.

Atlético-GO ironiza gol do Flamengo no Brasileirão Foto: Reprodução/Twitter

"Imagina se o var procura essa falta igual procurou o impedimento no gol do Atlético no primeiro tempo... IMAGINA!", disparou o perfil oficial do Atlético-GO no Twitter.

Na próxima quarta-feira, ambos os rubro-negros têm compromissos pela Libertadores e Sul-Americana. No caso do Flamengo, o Rubro-negro enfrenta o Talleres, às 21h30, no Maracanã, enquanto o Dragão visita o Defensa y Justicia, na Argentina.