Publicado 10/04/2022 13:10

Rio - O Flamengo ganhou um desfalque para a partida contra o Talleres, pela Libertadores, na próxima terça-feira, às 21h30, no Maracanã. O zagueiro Gustavo Henrique, sacado do time minutos antes do jogo contra o Atlético-GO, teve uma lesão confirmada no quadríceps.

Sem o defensor, a tendência é que Paulo Sousa repita a opção na partida contra o time goiano e Arão seja improvisado na defesa. David Luiz e Léo Pereira completaram o trio de zaga, mas ainda existe a possibilidade do retorno de Filipe Luís.

Após vencer a primeira partida contra o Sporting Cristal, no Peru, o Flamengo tentará contra o Talleres sua segunda vitória no grupo H da Libertadores. Será o primeiro duelo do Rubro-Negro no Maracanã.