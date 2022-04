Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, espera sequência de temporada mais vitoriosa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/04/2022 13:25

Renê, lateral do Flamengo Divulgação Rio - Após cinco anos, o lateral Renê está de saída do Flamengo. Neste domingo, o Internacional acertou a contratação do camisa 6 em definitivo. O Rubro-Negro ainda manterá um percentual do atleta para uma futura venda.

Após o empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, no último sábado, em Goiânia, Renê já se despediu de seus companheiros no vestiário. Neste domingo, ele esteve no Ninho do Urubu para cumprimentar outros colegas do clube e funcionários. O lateral deve seguir para Porto Alegre nesta segunda.

Renê chegou ao Flamengo em fevereiro de 2017 e ganhou diversos títulos pelo clube. Ao todo, conquistou dois Brasileiros, uma Libertadores, uma Recopa, duas Supercopas do Brasil e quatro Cariocas.