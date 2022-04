Marcos Braz - Divulgação

Marcos BrazDivulgação

Publicado 10/04/2022 19:20

Rio - Um dia após o empate em 1 a 1 do Flamengo com o Atlético-GO, na estreia do Brasileirão, o nome de Diego Ribas foi um dos mais comentados no Twitter. Isso porque o torcedor do Flamengo fez, novamente, uma campanha pela saída do jogador de 37 anos.



Pelas redes sociais, os rubro-negros pediram a ida do meia para o Internacional, uma vez que alguns colorados desejaram a contratação de Diego. Ironicamente, os flamenguistas entraram na brincadeira e até fizeram uma montagem do meia com a camisa da equipe gaúcha.



Diego teria sido informado que o seu contrato, que encerra em dezembro deste ano, não será renovado. Marcos Braz disse que "nada será analisado" no momento. E explicou.



- Não será analisado agora, até por inteligência. Tenha certeza que essa decisão será tomada de maneira mais tardia possível - disse Braz, em entrevista à "ESPN".