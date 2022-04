Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/04/2022 16:45

Rio - O repórter Eric Faria, da TV Globo, criticou a forma que o técnico Paulo Sousa tem escalado o time do Flamengo. Após o empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, o jornalista questionou a utilização de Bruno Henrique como uma espécie de ala esquerdo.

Foram três anos em que qq adversario temia a dupla Gabigol e Bruno Henrique. O que o tecnico faz? Desmancha a parceria e usa o BH de auxilar do Léo Pereira. Fica um vazio enorme em torno do Gabi. Esse Fla sacrifica virtudes por causa do esquema e das idéias inflexíveis do PS. — Eric Faria (@ericfaria74) April 9, 2022

“Foram três anos em que qualquer adversário temia a dupla Gabigol e Bruno Henrique. O que o técnico faz? Desmancha a parceria e usa o BH de auxiliar do Léo Pereira. Fica um vazio enorme em torno do Gabi. Esse Flamengo sacrifica virtudes por causa do esquema e das ideias inflexíveis do Paulo Sousa”, escreveu Eric no Twitter.