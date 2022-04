Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 11/04/2022 09:30

Rio - Sem espaço com Paulo Sousa, Diego Alves vem chamando a atenção de clubes da Série A. O São Paulo e o Internacional estariam interessados na contratação do goleiro, que atualmente é a terceira opção do Rubro-Negro para a posição.

Em relação ao interesse do clube paulista, a informação é do jornalista Gabriel Sá, da Jovem Pan. A ideia do Tricolor seria contratar Diego Alves para substituir Tiago Volpi. O jogador do Flamengo trabalhou com Rogério Ceni no clube carioca em 2020 e 2021.

Sobre o Internacional, a informação é do jornalista Brenno Beretta. O clube gaúcho ainda está avaliando se irá fazer uma proposta para contar com o atleta, ou se irá esperar o fim do contrato. Além do Colorado, o repórter divulgou o interesse JEF United, do Japão, e Querétaro, do México, no arqueiro.

Diego Alves chegou ao Flamengo em 2017 e fez parte das principais conquistas do Rubro-Negro nos últimos anos. Em especial, o veterano foi peça fundamental na Libertadores de 2019 e nos Brasileiros de 2019 e 2020.