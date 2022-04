Renê deixa o Flamengo após cinco anos - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 11/04/2022 11:46

O Flamengo liberou o segundo lateral-esquerdo para outro clube da Série A. Depois de Ramon, que foi para o RB Bragantino, o Rubro-Negro anunciou nesta segunda-feira a transferência em definitivo de Renê para o Internacional.



O Clube de Regatas do Flamengo informa que acertou a transferência em definitivo do atleta Renê ao Internacional. Multicampeão com o Manto Sagrado, Renê disputou 207 jogos pelo Mengão! Desejamos sorte e agradecemos por toda dedicação! #ValeuRenê pic.twitter.com/I8vhCRzdUN — Flamengo (@Flamengo) April 11, 2022

O jogador de 29 anos teve poucas chances nesta temporada e ficaria como terceira opção no elenco, já que o Flamengo contratou recentemente Ayrton Lucas, além de ainda contar com Filipe Luís. Renê tinha contrato até o fim do ano e, ao liberá-lo, o Rubro-Negro manterá um percentual dos direitos econômicos, que não foi revelado.



Ao todo, Renê disputou 207 partidas pelo Flamengo desde 2017, quando chegou após se destacar no Sport. Mesmo sem cair nas graças da torcida, o lateral foi eleito o melhor da posição no Campeonato Brasileiro de 2018, além de ter sido titular até a chegada de Filipe Luís, em 2019. Foram dois títulos brasileiros, um da Libertadores, Recopa e Supercopa do Brasil, além de quatro cariocas.