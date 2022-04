Andreas Pereira tem contrato com o Flamengo até junho deste ano - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/04/2022 16:55 | Atualizado 11/04/2022 17:05

Rio - Com um acordo com o Manchester United (ARG) pela compra de Andreas Pereira desde o início da temporada, a diretoria do Flamengo vê o questionamento a respeito da negociação aumentar à medida em que o camisa 18 não vem apresentando um bom futebol em 2022. Relembramos a linha de tempo da negociação envolvendo o jogador de 26 anos.

A SITUAÇÃO CONTRATUAL DO MEIO-CAMPISTA



Emprestado pelo Manchester United (ING), Andreas Pereira tem vínculo com o Flamengo até junho deste ano. Em fevereiro, o Rubro-Negro fez um acordo com o clube inglês pela compra definitiva do meia de 26 anos. Apesar do contrato não ter sido assinado, a permanência em definitivo de Andreas, até dezembro de 2026, estava apalavrada entre as diretorias, além do próprio meio-campista.



No acordo, o investimento feito pelo Flamengo no jogador é de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 51,1 milhões de acordo com a cotação atual). O atual vínculo de Andreas Pereira com os Red Devils é válido até junho de 2023.



A VERSÃO DA DIRETORIA DA GÁVEA



Desde que o acordo entre os clubes veio a público, dirigentes do Flamengo foram questionados sobre o assunto, mas, na maior parte das vezes, deram respostas evasivas. Na sexta-feira, após as apresentações de Santos e Ayrton Lucas, o vice-presidente de futebol Marcos Braz afirmou que não falaria sobre.



Anteriormente, Braz disse à imprensa que "no dia certo será passado tudo certinho" (relembre aqui), além de traçar um paralelo com a situação de Gerson, comprado da Roma (ITA), em 2019, e vendido ao Olympique de Marseille (FRA), em 2021, ao ser perguntado sobre os valores da negociação.



Em março, o presidente Rodolfo Landim também abordou o tema. Sem cravar que o jogador seguirá no Flamengo depois de junho, o mandatário confirmou as negociações com o United e que o clube deseja, sim, contar com o jogador.

"Ele é jogador do Flamengo e tem contrato até o meio do ano. E gostamos muito do jogador. A gente teve várias conversas com o Manchester United. Posso dizer que o Flamengo gosta muito do jogador. Eventualmente vamos poder contar com ele, é que a gente deseja", disse o presidente do Flamengo.

CLUBES EUROPEUS INTERESSADOS



No último mês, o portal inglês da "ESPN" publicou que clubes europeus demonstraram interesse em contratar Andreas Pereira e buscaram informações junto ao Manchester United. O principal deles seria o PSV, da Holanda, onde o meia atuou nas divisões de base antes de ir para o United. Clubes da Inglaterra e da Espanha também teriam feito o mesmo movimento.